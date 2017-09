Valgmøde – kun for kvinder

(Last Updated On: 12. september 2017)

“Hvor blev kvinderne mon af i nærdemokratiet?« Dette spørgsmål bliver der sat fokus på den 19. september.

Store Heddinge: På initiativ fra Bente Holm Madsen (S) har en tværpolitisk gruppe videreført idéen fra sidste kommunalvalg med et valgmøde for kvinder: »ikke fordi mændene ikke gør det godt nok eller for at udelukke dem, men for at øge interessen for at deltage aktivt hos kvinderne”, mener arbejdsgruppen bag planlægningen af arrangementet “Valgmøde for kvinder”.

Som de skriver i pressemeddelelsen om valgmødet:

»Kvinderne er underrepræsenteret i kommunalbestyrelserne i det meste af landet – også i Stevns Kommune, hvor der ved sidste kommunalvalg i 2013 kun blev stemt fem ud af nitten ind. Mange partier oplever stadig en udfordring i forhold til at finde kvindelige kandidater, så lad os finde ud af, hvad der motiverer de kvindelige kandidater til at stille op.«

19. september kl. 19

Valgmødet foregår i Tinghuset i Store Heddinge og skydes i gang kl. 19 med en runde, hvor hver af de deltagende kandidater får lejlighed til at fortælle lidt om sig selv, hvorfor de stiller op, hvad de brænder for, og hvilke fokusområder eller mærkesager de har.

Herefter får alle mulighed for at gå rundt til de forskellige partiers stande og tale med de forskellige kandidater. Aftenen rundes af med en opsamlingsrunde fra udvalgte kandidater.

Arbejdsgruppen består af Bente Holm Madsen (S), Ellen Knudsen (K), Line Krogh Lay (RV), Anette Mortensen (V) og Betina Baden (EL). Alle ser de frem til en aften i positiv ånd. Der vil selvfølgelig være kaffe, te, vand og kage.

Alle partier og lister er inviteret, og der er foreløbig tilsagn fra følgende kandidater og partier: