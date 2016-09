At være nabo til Boesdal Kalkbrud

Foreningen Boesdal har ansvar for administrationen af bruddet, og af denne grund rettede jeg fredag den 9. september henvendelse til formanden. Jeg har også rettet henvendelse til Stevns Kommune, der er ejer af bruddet.

Min henvendelse drejer sig om, at vi som naboer på ingen måde har fået oplysninger om, at der fra torsdag den 8. til den 12. september afholdes »Somewhere Festival«, der er en musikfestival inden for Wave House Music-genren. Dette betyder konstante pulserende rytmer i en stor del af døgnets timer, i fem dage.

Der må køres motorløb to dage om året, men tilsyneladende er der ikke loft på, hvor mange dage, aftner og nætter der må være særdeles høj musik.

Da Stevns Kommune er ejere af bruddet, er det ønskeligt, at der tages hånd om en klarlægning af rammer for hvilke arrangementer, lokaliteten er egnet til og hvilke krav, man med rimelighed kan stille til enten Foreningen Boesdal eller de af dem godkendte lejere, med hensyn til annoncering af arrangementer i lokalpressen eller til beboerne i området. Ligeledes formoder jeg også, at der er tider af døgnet, hvor der ikke må spilles?

Vi har intet kunne læse om dette arrangement, før jeg ihærdigt har søgt mig vej via Google torsdag aften, da musikken var gået i gang. Derfor har vi ikke inden kunne træffe beslutning om vi ønsker at være i den konstante dunkende rytme eller fortrække til andet roligere sted.

Naboerne til Roskilde Festivalen har musikstøj en uge om året, og her er tale om et meget alsidigt musikbillede.

Akustisk musik skaber klart mindre lydmæssige problemer i Boesdal Kalkbrud, da der her ikke er tale omforstærket lyd.

Vi drømmer om et godt naboskab, hvor vi ved, hvad vi kan vente os, inden vi tages som gidsler i egne hjem.

Ulla Fischer

Korsnæbsvej 48

Rødvig

Ulla Fischer oplyser til Stevnsbladet, at Foreningen Boesdal og Stevns Kommune i kølvandet af flere beboerhenvendelser har forholdt sig og nu arbejder mod en håndtering af fremtidige arrangementer inden for mere rimelige rammer, hvor der også sigtes mod et formaliseret samarbejde med beboerne i området.