Valgforbund mellem Venstre og Borgerlisten Stevns

(Last Updated On: 10. juli 2017)

Fra venstre er det Thor Grønbæk, Anette Mortensen og Birger Hauge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Torsdag formiddag offentliggjorde Venstre Stevns og den lokale liste Borgerlisten Stevns, at de indgår valgforbund til efterårets kommunalvalg.

– Venstre og Thor Grønbæk har det seneste tre og halvt år haft et godt samarbejde, og i Venstre vil vi gerne arbejde videre på at skabe et godt fundament, som kan sikre et positivt og bredt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse, siger Anette Mortensen, borgmesterkandidat for Venstre.

– Vi repræsenterer den samme politik, de samme holdninger, og vi vil gerne gøre noget godt for Stevns, siger Thor Grønbæk og supplerer med, at han og Ole Bech, som også stiller op for Borgerlisten Stevns, begge repræsenterer de gode gamle konservative værdier.

– Vores fællesnævner med Venstre er, at budgettet skal hænge sammen. Vi kan ikke love borgerne noget, vi ikke har. Det gør Venstre heller ikke, siger han.

Andre partier, der kan se sig selv i valgforbundet, er velkomne.

– Vi ser gerne valgforbundet udvidet med andre partier, som har lyst til at indgå i en konstruktiv, sober og positiv dialog om et fremtidigt Stevns, hvor familier har lyst til at bosætte sig og virksomheder ser muligheder i at etablere sig, siger Birger Hauge, formand for Venstre Stevns.

rmh