Valgmøde om et grønnere Stevns

(Last Updated On: 23. august 2017)

Hårlev: Energilandsby Holtug arrangerer sammen med Klima- og Energigruppen Stevns valgmøde torsdag den 31. august kl. 19.

– Klima- og Energipolitik er på dagsordenen tidligt i valgmødesæsonen, fordi vi mener, der har været alt for lidt klima- og energipolitik i kommunalbestyrelsen i den foregående periode. Det vil vi gerne rette op på, udtaler arrangørerne.

På valgmødet kan du få en dialog med kandidater fra partierne til den kommende kommunalbestyrelse om deres visioner for et grønnere Stevns. Hvilke initiativer vil de igangsætte for at formindske klimabelastningen og udledningen af CO2?

På mødet præsenteres hovedpunkter fra kommunens strategiske energi og varmeplan, der indeholder de forslag, som kommunen arbejder med.

– Det bliver spændende at drøfte, hvordan politikerne vil opfylde målene og høre hvilke forslag de og mødedeltagerne har, siger arrangørerne, som håber at få svar på spørgsmål som: Vil politikerne forbedre mulighederne for, at borgerne udskifter deres oliefyr med vedvarende energi, som anses for at være det mest virkningsfulde middel for at nedbringe udledningen af CO2? Kunne man tænke sig, at de tager initiativ til, at landsbyer etablerer et fælles grønt varmeværk? Eller hvad med at arbejde for mere grøn strøm via solceller? Eller aktiv støtte til at sikre rammer for etablering af grønne virksomheder og arbejdspladser?

På mødet vil borgerne få mulighed for at komme med deres forslag til politikerne og høre deres mening om dem. Og så vil der blive serveret kaffe og kage.

Mødet finder sted i Frivillighedscentret i Hårlev, Hovedgaden 46 fra klokken 19 til 21.30.