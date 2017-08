Vandretur ved vand, strand og skov

(Last Updated On: 1. august 2017)

Dansk Vandrelaug inviterer alle, der har lyst, med på vandretur fra Rødvig til Faxe Ladeplads

Rødvig/Faxe Ladeplads: Tirsdag den 8. august kl. 10.50 står turleder i Dansk Vandrelaug, Steen Laursen, ved Rødvig station, klar til at byde velkommen til en cirka 18 kilometer lang vandretur.

Steen Laursen fortæller:

– Så længe bøgen spejler… På denne tur langs vandet fra Rødvig til Faxe Ladeplads vil du ihukomme det gamle vers. Når vand, strand og skov mødes, bliver det vel ikke smukkere. Du bør tage fornuftigt fodtøj på, for der er strækninger med underlag af sten eller sand. Der bliver mulighed for at tage en dukkert i en af pauserne. Tag også lidt mad og drikke med til pauserne.

Turen slutter ved Faxe Ladeplads station kl. 17.

Det koster et mindre beløb at deltage.