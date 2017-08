Vanvittige tilbud, god underholdning og gratis parkering

(Last Updated On: 1. august 2017)

By Night på en dejlig sommeraften i 2016. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Vejrudsigten ser helt fornuftig ud, når årets anden by night løber af stablen på fredag.

Den kan selvfølgelig nå at ændre sig de næste par dage, men selvom der skulle falde et par dråber, så snyd ikke dig selv for en tur til den gamle købstad.

Byens butikker sørger for de gode tilbud, og hele byen vil bugne af underholdning med dans, levende musik, telt, ølvogn, hoppeborge og meget andet.

Kun for sjov på Nytorv

Hvad ville en by night i Store Heddinge være uden levende musik? Ikke helt det samme, vel.

Og heldigvis er der sørget for scene og musik på Nytorv. Det bliver det lokale band »Kun For Sjov«, som på fredag sørger for den musikalske underholdning med kendte rock- og popnumre fra 1960’erne og frem.

Kun For Sjov beskriver sig selv som Danmarks ældste boy-band, der består af fire drenge, som spiller tresser-rock, fordi de slet ikke kan lade være.

På torvet kan du for resten også prøve kræfter med den vilde rodeotyr – husk at holde rigtigt godt fast og se, hvor længe du kan holde dig i sadlen.

Linedance to steder i byen

De gentagne trin kendetegner linedance. Alle starter med at danse samtidigt, og dansen udføres synkront og på rækker (Foto: Rikke Michael Hansen)

I fin tråd med bandets navn danser El Paso Linedancers Stevns sig glade til dejlig musik under mottoet »Det er kun for sjov«.

Oplev dem på fredag, hvor de glade dansere giver opvisning to forskellige steder i byen. Først foran Blomsterpigen i Algade, hvor der er »tags« og restarts«, som det hedder i linedance terminologien, fra kl. 18.30.

En time senere, kl. 19.30 danser de videre i Løjes Gård ved Østergade.

Til daglig træner El Paso Linedancers Stevns i hallen ved Store Heddinge skole, og her er både hold for nybegyndere, letøvede og de rutinerede.

Også for børn

By Night i Store Heddinge er for hele familien, også de mindste.

For 50 kroner kan du i Parmo bageren købe en børnebillet, som giver adgang til en masse overraskelser og godter i byens butikker.

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening har også sørget for hele to hoppeborge – én til de helt små og én til de lidt større børn.

Hos Store Heddinge Boldklub kan du skyde på mål og få ansigtet malet med flotte sommerfugle, farverige blomster og farlige tigre.

Mød politikerne i Algade

Kommunalvalget nærmer sig, og snart skal du tage stilling til, hvor du vil sætte dit kryds tirsdag den 21. november. Er du tvivl, så kan du ved Snurretoppen i Algade få dig en snak med de lokale kandidater til kommunalvalget.

Hvem ved, måske er der endda nogle af politikerne, som benytter sig af muligheden og stiller sig op på en omvendt ølkasse for at holde en ægte politikertale i bedste »speakers corner« stil.

– Muligheden er der i hvert fald, siger Bo Henriksen fra Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

Alle de politiske partier og lokalister på Stevns har fået tilbuddet, og Borger- og Handelsstandsforeningen håber på stor opbakning.

Der er for øvrigt masser af gratis parkeringspladser rundt omkring i hele byen – og gratis vil de blive ved med at være, også efter den 4. september. Så tag et smut til Store Heddinge på fredag og få en hyggelig aften med din familie, venner og naboer.

rmh