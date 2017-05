Venstre Stevns får noget fra hånden

(Last Updated On: 9. maj 2017)

Den 19. april om eftermiddagen bliver Venstre Stevns opmærksom på at flere unge mennesker har fået afslag på at blive optaget på Køge Gymnasium, angiveligt på grund af et afstandskriterium.

Samme aften, ved Venstres opstillingsmøde, drøftede vi problematikken med Jakob Jensen (V), der er medlem af folketinget og kandidat til Region Sjælland. Jakob Jensen var enig i at det lød som en urimelig sag som der skulle kigges nærmere på.

Dagen efter, den 20. april, undersøgte Rasmus Hoffmann (medlem af kommunalbestyrelsen og bestyrelsen på Køge Gymnasium) sagen nærmere, ved at tage kontakt til bestyrelsesformand Anton Svendsen og Rektor på Køge Gymnasium Peter Schiødt. Det viste sig at Bestyrelsen på Køge Gymnasium ikke havde mulighed for at ændre på sagen. Køge Gymnasium har et rekordstort antal ansøgere i år, flere end der er oprettet klasser til, og derfor er det fordelingsudvalget i Region Sjælland der vurderer hvem der kan optages.

Den 24. april drøfter formanden for Venstre Stevns sagen med Venstres Landsorganisation, som henviser direkte til folketingsmedlem og uddannelsesordfører Anni Matthiesen (V).

Den 25. april sender Venstre Stevns en e-mail til Anni Matthiesen og redegør for sagen. Samme dag, kommer der et svar retur fra Anni Matthiesen at hun vil tage sagen med til forhandlingsbordet til efteråret og at hun her og nu vil drøfte sagen med ministeren.

Fredag den 5. maj tager et medlem af Venstre Stevns kontakt til folketingsmedlem Henrik Dahl (LA) som lover at drøfte sagen med undervisningsministeren. Samme dag oplyser Anni Matthiesen (V), at hun dagen før har bedt ministeren om et møde og at ministeren har indkaldt gymnasieforligskredsen til møde tirsdag den 9. maj.

Alt imens har andre stærke Venstre kræfter også kæmpet Stevns’ sag – blandt andet har Bodil Sø (regionspolitiker og medlem af fordelingsudvalget) forsøgt at gøre opmærksom på, at fordelingsudvalget er låst på hænder og fødder af love og bekendtgørelser og at det er op til ministeren at ændre på reglerne, så fordelingsudvalget kan få lov at træffe beslutninger efter sund fornuft princippet. Bodil Sø har foreslået at der oprettes en ekstra klasse på Køge Gymnasium, men det har Styrelsen for kvalitet og undervisning sagt nej til.

I skrivende stund tikker en mail ind fra Anni Matthiesen om resultatet af mødet med ministeren i dag. Ministeriet redegjorde på mødet for forløbet i sagen og tager efterfølgende en kontakt til fordelingsudvalget. Ifølge Anni Matthiesen har fordelingsudvalget mulighed for at tage beslutning om at oprette en ekstra klasse på Køge Gymnasium.

Venstre Stevns følger denne sag tæt og vil opfordre fordelingsudvalget til at oprette endnu en klasse på Køge Gymnasium.

På Venstres vegne

Anette Mortensen

Borgmesterkandidat

Medlem af kommunalbestyrelsen