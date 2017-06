Venstre tager fredningen til efterretning

(Last Updated On: 1. juni 2017)

På kommunalbestyrelsens dagsorden den 1. juni er der en sag om, at Fredningsnævnet har afsagt endelig afgørelse i sagen om fredning af Stevns Klint.

Venstre tager til efterretning, at der i januar 2016 var et flertal i kommunalbestyrelsen, som ønskede Stevns Klint fredet, og at fredningsnævnet nu har afsagt endelig afgørelse om at tiltræde ønsket.

Venstre havde gerne set, at den frivillige aftale med lodsejerne om trampestien havde fortsat, men da dette ikke er en mulighed, er Venstre meget tilfredse med udfaldet om, at der fortsat må dyrkes, sprøjtes og gødes i 25 meters bræmmen. Det har den betydning, at landmændene kan fortsætte med at dyrke deres marker som hidtil.

Venstre stemmer for at den vedtagne fredning må være af international betydning, da dette har indflydelse på den økonomiske kompensation fra staten.

I forhold til den tildelte kompensation, bakker Venstre op om lodsejernes ønske om at få prøvet sagen i overtaksationskommissionen.

På Vegne af Venstre Stevns

Anette Mortensen

Borgmesterkandidat og medlem af kommunalbestyrelsen