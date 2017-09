Verdenshistorier på biblioteket

(Last Updated On: 19. september 2017)

Forestillingen handler ikke om verdenshistorien, men om nogle af alle de små hverdagshistorier fra verden. (Pressefoto)

Store Heddinge: Den første forestilling i Stevns Teaterforenings program for børn foregår på Store Heddinge Bibliotek.

Det er ensemblet Teatergrad, der kommer med »Verdens Historier« lørdag den 23. september.

Mød en biblioteksalf

Det er en forestilling for de 2½ – 5 årige. Der er god grund til at den foregår netop på biblioteket, for Soleima er biblioteks-alf og bor mellem bøgerne.

Det er aften i Danmark og sengetid for de fleste børn. Men pigen Soleima er ikke som de fleste. For en biblioteks-alf har ikke brug for at sove. Hun aldrig prøvet det. Men hun vil så gerne prøve at sove.

Vil prøve at sove

Måske står der noget om det i en af bøgerne. Hun finder tre. En om Sydkorea, en om Canada og en om Sydafrika, og så kaster hun sig ind i den første.

I Sydkorea møder hun tvillingerne Min-Jun og Min-Jae – mon de kan lære hende at sove?

Billetter fås på nettet

Hele herligheden tager 30 minutter. Og der kan købes billetter på Stevns Teaterforenings hjemmeside: www.stevns-teater.dk

Både voksne og børn skal have billet.

sky