Verdensstjerne live i Store Heddinge

(Last Updated On: 1. november 2017)

Store Heddinge: Folkene bag det lokale spillested » Spilledåsen« i den stevnske købstad er glade. Det er de, fordi de kan præsentere en af de mest omtalte danske musikere de senere år.

Spillede med Prince

Tirsdag den 7. november kl. 20, indtager verdensstjernen Princes bassist Ida Nielsen med band, scenen i Algade 32.

Ida Nielsen har gennem en længere årrække spillet sammen med en bred vifte af danske kunstnere.

Sideløbende hermed har hun arbejdet på en solokarriere, som bl.a. har omfattet udgivelsen af tre plader i eget navn.

Hun blev opdaget af musiklegenden Prince, og resten er historie. I mange år udgjorde hun den rytmiske ¨bund¨ for Prince.

Som Prince udtrykte det: “Her name is Ida, and she’s funky”.

Landsdækkende turné

Ida er i øjeblikket på en landsdækkende turné i Danmark, og publikum vil bl.a. blive velsignet med eksempler fra hendes seneste album “Turnitup”.

Musikken er Ida’s helt egen, men arven fra idolet, den store læremester, mere end antydes.

Den højenergiske og swingende funk-slagbas-koncert-fest kan opleves, hvis man køber billetter på www.spilledaasen-stevns.dk eller billettelefonen 30 57 19 99. Der er også salg hos Kop og Kande i Store Heddinge, telefon 56 50 20 02 og Staxen Boghandel, Hårlev, telefon: 56 28 60 77.

Priser for medlemmer er 200 kr., og for andre 225 kr.

sky