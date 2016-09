»Vi samler på oplevelser«

STORE HEDDINGE: Sådan siger Johs og Annette, de to globetrottere fra Rødvig. I stedet for at samle på sølvtøj og guld og grønne skove, så samler de på oplevelser ved at rejse til de asiatiske lande.

Johs og Annette rejser med rygsæk til steder, hvor turister ellers ikke kommer, og det kommer der nogle helt fantastiske billeder ud af. Det er Johs, der fotograferer. Og når de kommer hjem, får vi et spændende foredrag, som især Annette giver stemme og stemning til.

I Café Stevnen på Algade 33 kommer de torsdag den 8. september kl. 19 med et nyt foredrag og skønne billeder fra deres rejser. Alle på Stevns er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Det koster 50 kr. inklusiv kaffe og kage, som betales ved indgangen.

Arrangør er Café Stevnens Venner.

(Privatfoto)