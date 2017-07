(Last Updated On: 4. juli 2017)

Vi skal danse noget mere… Hvordan staver du til kærlighed. Det staves ikke, det skal føles… Hvor gammel er du? Jeg er lyv og tyve… Mere sol over Stevns på en søndag… Jeg har nogle gode naboer.

Disse udsagn og en masse andre gode input fik vi af de besøgende på vores stand på havnen i Rødvig. Vil rigtig gerne sige tak til alle dem som kiggede forbi og gav os input til det videre arbejde. Der var både kendte og ukendte emner i blandt og vi har lavet en liste med de gode input, med vores bemærkninger. Så har alle mulighed for at se hvordan vi bruger det videre i vores arbejde for at gøre Stevns endnu bedre.

Lad vand fra havet løbe ind i Boesdal, så vi får skabt en lagune til at bade i.

Alternativet: “skal undersøges nærmere og tages evt. med i vores politiske program”

Flere uddannelsesinstitutioner på Stevns, til fordel for vores unge.

Alternativet: “Hvis vi gerne vil have flere til at flytte til Stevns bør vi helt sikkert også se på mulighederne for uddannelsessteder. – Overvejes til vores politiske program.”

Det nye frivillige turistkontor skal overtages af kommunen til fremtidig drift – indtil nu 35 besøgende om dagen.

Alternativet: “Kunne blive en arbejdsplads for ledige – overvejes til vores politiske program.”

Lad os tage udgangspunkt i det vi har og udvikle det, fremfor at bygge nyt.

Alternativet: “Enig, overvejes til vores politiske program.”

Skab områder med madskove, permahaver og teapihaver (Køge fællesjord):

Alternativet: “Vi vil arrangere besøg i Køge for politikere og andre.”

Gør Stevns til én kommune på tværs af åen – sammenhængende kommune.

Alternativet: »Der skal arrangeres dialogmøde med borgere, om hvad der kan gøres.«

Bedre tilbud til de ældre om vinteren i Rødvig.

Alternativet: “I første omgang skal de eksisterende tilbud undersøges.”

Bedre og flere tilbud til børn som ikke dyrker sport. (kunne være fedt med en danseskole).

Alternativet: “Kan vi mon få en danseskole eller billede skole op og stå på Stevns?”

Kommunens turistchef, bør ikke være i konkurrence med lokale udbydere.

Alternativet: “Skal undersøges nærmere.”

Lad os kigge på mulighederne for at genskabe naturlige vandløb til fiskeri.

Alternativet: “Enig vil fremgå af vores politiske program.”

Vi savner en havnefoged og betaling sker via automat hver dag, dette give gebyr pr. dag

Alternativet : “Skal undersøges nærmere.”

Energivenligt nybyggeri (bør være krav i udbudsmaterialet).

Alternativet: “Enig vil fremgå af vores politiske program.”

Flere tilbud til unge over 18, samt arrangementer for den aldersgruppe.

Alternativet: “Overvejes til vores politiske program.”

Bedre infrastruktur i den offentlige transport.

Alternativet: “Enig vil fremgå af vores politiske program.”

Bedre muligheder for at børn og voksne kan lege i naturen. (naturlegepladser med dyr).

Alternativet: “Overvejes til vores politiske program.”

Udlejning af elcykler med angivelse af cykelruter.

Alternativet: “Overvejes til vores politiske program.”

Prioritering af små og store børn i vores institutioner.

Alternativet: “Enig vil fremgå vores politiske program.”

Turisme baseret på økologi, miljøvenlige landsbyer, fremfor monumenter.

Alternativet: “Enig vil fremgå vores politiske program.”

Biogasanlæg som i Solrød

Alternativet: “Enig vil fremgå vores politiske program.”

Inddrag Stevnsboerne i turisme, fokuser på historien, eksisterende bygninger m.v.

Alternativet: “Enig vil fremgå vores politiske program.”

Med venlig hilsen

Charlotte Agerslet Hansen

Kandidat for Alternativet – Stevns