Vi skal have en ny borgmester

(Last Updated On: 26. oktober 2017)

Af: Line Krogh Lay, borgmesterkandidat for Radikale Venstre

Den seneste valgperiode har været præget af kaos og manglende samarbejde. Det er skidt for Stevns Kommune.

Jeg indså allerede i 2015, at samarbejdet i den daværende flertalsgruppe var et blindspor, hvor der ikke blev ført politik men udkæmpet personlige magtkampe. Samarbejdsklimaet i byrådet var på frysepunktet. Som gruppeformand traf jeg den beslutning at forlade samarbejdet, for jeg vil lave politik. Det er jeg valgt til, det er min kontrakt med borgerne på Stevns. Den skal overholdes.

Meget hurtigt fik jeg etableret et godt samarbejde med oppositionen. Et samarbejde som sidste år resulterede i, at en ny flertalsgruppe blev dannet, en ny politisk retning blev sat. Nu har vi en bredt samarbejdende kommunalbestyrelse og ro til at sikre en stabil kurs.

Jeg ønsker forandring for Stevns. Jeg ønsker, at vi samarbejder om det bedste for Stevns frem for at bekrige hinanden. Et Stevns hvor det er et fælles projekt at skabe udvikling og resultater i alle dele af kommunen.

Det kræver nye kræfter, vilje til at tage ansvar og evne til bredt samarbejde. Det kræver en ny borgmester!

Stevns’ næste borgmester

Line Krogh Lay

Indfødt stevnsbo og radikal