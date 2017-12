Vinterholdløb for de rigtigt seje

(Last Updated On: 12. december 2017)

Silva Kong Vinter Adventure Race afvikles den 13. Januar 2018 omkring Stevns Klint

Måske vil klinten også være dækket af sne, når der løbes Adventure Race på Stevns den 13. januar. (Foto: Silva Kong Vinter Adventure Race)

Stevns: Adventure Race er et holdløb, hvor orientering, løb, mountainbike, klatring og kajak er hovedingredienserne. Deltagerne skal som hold kunne samarbejde under mentalt og fysisk pres fra ruten og naturen.

Adventure Racere spiser Ironmans til morgenmad

Silva Kong Vinter har tre distancer for hold på to eller tre personer.

På Master-ruten, den længste bane, skal deltagerne ro kajak – både dag og nat – gennem krævende rebsektioner og orientering om natten. De hurtigste på Master-ruten forventes i mål efter godt 14 timer.

Arrangørerne beskriver den anden rute, Challenge-ruten, som en solid udfordring. Her skal deltagerne ikke ro kajak, og rebbanerne bliver knapt så fysiske. Man skal fortsat kunne orientere, men kravene er ikke så høje som ved master. Den estimerede tid for gennemførsel er her godt 8 timer.

Endelig er der Junior-ruten for deltagere fyldt 15 år og under 21 år. Juniorruten tager for de hurtigste 6 timer. Denne rute tager udgangspunkt i Challenge-ruten, men med færre poster og stræk.

Deltagere fra udlandet

Silva Kong Vinter er en international begivenhed, hvor deltagere fra hele Skandinavien samt Sydeuropa finder vej til Stevns. Men det er ikke kun et elitestævne, alle med en cykel og et par løbesko kan deltage, og for mange af deltagerne er det et mål blot at gennemføre ruten.

– Stevns har rigtig meget smuk natur, der desværre er ukendt for mange. Vi vil gerne sætte fokus på og vise Stevns fra den flotte side, udtaler løbsleder af Silva Kong Vinter, Lars Bukkehave.

En kold fornøjelse

Starten går fra Svømmehallen i Store Heddinge kl. 9 lørdag den 13. januar 2018. Herfra begiver deltagerne sig ud på ruten, hvor de testes både fysisk, mentalt samt på deres samarbejdsevner – alt i mens de skal forcere den danske vinter med temperaturer, der kan komme under frysepunktet.

– Om Silva Kong Vinter er Danmarks hårdeste Adventure Race, lader vi deltagerne afgøre, men vi kan godt love, at vi er det koldeste – Winter is coming, siger løbslederen.

Med i løbsledelsen er også en lokal, nemlig stevnsboen Kim Hansen, der har løbet orienteringsløb og Adventure Race i mange år. Kim Hansen har et stort lokalt kendskab til løbsområdet og er medansvarlig for rute og postudsætning.

Silva Kong Vinter påvirker ikke trafikken på Stevns, da deltagerne selv skal finde vej med kort og kompas. Løbet har fået opbakning af Stevns Kommune og Sydkystdanmark.

Se mere på kongvinter.dk eller facebooksiden Silva Kong Vinter.

rmh