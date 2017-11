(Last Updated On: 10. november 2017)

Da det latterlige »formandsopgør« kørte for fuld skrue i juni 2014, var Venstre-Stevns, som én af de allerførste, til at melde ud – at man ikke mere kunne støtte Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre. Det var en mørk plet, Venstre-Stevns, satte på landkortet dengang. Det er yderst sjældent, at partiformænd, iskoldt, får stukket en kniv i ryggen, af nogle som burde være en trofast støtte.

Som bekendt mislykkedes dette kup mod formanden, og hvad gør »de gamle vrede mænd« så med deres tvivlsomme talenter og knive i ærmet? Jo’e man kunne da vende sig mod sin egen nyvalgte borgmester i kommunen, og som sagt, så gjort!

Så godt som hele denne valgperiode har borgmester Mogens Haugaard været jagtet vildt af sine egne gruppemedlemmer, godt hjulpet af en lille rød terrier. Et scenarie, vi alle har været vidne til her i avisen, og som har været aldeles uskønt og uværdigt for Venstre-Stevns.

Resultatet blev, at borgmesteren lå blødende, maltrakteret og amputeret, ude af stand til at agere, mens gruppen lavede aftaler med alle andre i kommunalbestyrelsen.

Man kan godt unde »de vrede gamle mænd« i Venstregruppen fire år på udskiftningsbænken, alt i mens de nyvalgte kunne lære lidt om, hvordan man gebærder sig i kommunalpolitik.

Venlig hilsen

Jørgen Jensen

Havnevej 15

Rødvig